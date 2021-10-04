У "Північний потік-2" почали закачувати газ, - компанія
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Компанія-оператор "Північного потоку-2" стверджує, що почала заповнювати газом першу нитку трубопроводу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт компанії-оператора газопроводу.
"Від 4 жовтня почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". Нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.