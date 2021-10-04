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У "Північний потік-2" почали закачувати газ, - компанія

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У "Північний потік-2" почали закачувати газ, - компанія
Компанія-оператор "Північного потоку-2" стверджує, що почала заповнювати газом першу нитку трубопроводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт компанії-оператора газопроводу.

"Від 4 жовтня почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". Нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    я думаю нам это не страшно
    - уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
    - по другому и быть не может, ведь правда же?
  • Alex Walewski 08494ca1
    ну что... фрау меркельша свою пенсию заработала.....
  • Ex perd
    Мудрому нариду вообще пох тот газ. Главное "Скоты" и Квартал в телевизоре.
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