У "Північний потік-2" почали закачувати газ, - компанія

Компанія-оператор "Північного потоку-2" стверджує, що почала заповнювати газом першу нитку трубопроводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт компанії-оператора газопроводу.

"Від 4 жовтня почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". Нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.

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