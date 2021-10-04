Президент ПАРЄ Дамс засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму

Президент ПАРЄ Рік Дамс засудив переслідування кримських татар у Криму, зокрема - заступника голови Меджлісу Нарімана Джелял.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Нещодавні арешти і затримання в Криму кримських татар, зокрема заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, викликають серйозну заклопотаність. Це тим більш тривожно, що, як повідомляється, деякі з них зазнали нелюдського поводження. Це неприйнятно. Від імені ПАРЄ я закликаю до повного дотримання всіх відповідних рекомендацій і резолюцій Асамблеї, зокрема, резолюції 2387 (2021) про порушення прав людини, що здійснюються проти кримських татар у Криму", - сказано в заяві Дамса, опублікованій 4 жовтня.

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