Заборгованості з пенсій є перед 300 тисячами внутрішньо переміщених осіб, - Денісова
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В Україні налічується майже 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.
Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова під час робочої зустрічі з омбудсменом Республіки Кіпр Марією Стіліану-Лоттідес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Денісової.
"Більше половини повідомлень про порушення їхніх прав, що надходять до мене, що стосуються порушення права на пенсійне забезпечення - близько 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб мають заборгованість по пенсійних виплатах", - зазначила вона.
Також обговорювалися й інші теми. Зокрема, на соціальні гарантії для дітей загиблих під час збройного конфлікту осіб. Стіліану-Лоттідес надасть уповноваженій ВР законодавчі напрацювання Республіки Кіпр.