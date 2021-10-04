Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп
Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс. Таким чином він прокоментував заповнення газом першої нитки цього газопроводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти... полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу", - заявив Прайс, відповідаючи на відповідне запитання в ході брифінгу .
"Ми продовжуємо вважати, що цей геополітичний проєкт Російської Федерації", - зазначив Прайс.
За його словами, Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку 2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проєкту, які здійснюються зараз.
Раніше в понеділок оператор Nord Stream II Ag (належить "Газпрому") повідомив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік 2".