У ЗСУ підготують 150 інструкторів для навчання військовослужбовців англійської мови

У Збройних Силах України з'являться позаштатні інструктори з навчання військовослужбовців англійської мови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Очікується, що до кінця цього року спеціалізована підготовка з питань організації та методики навчання англійської мови буде організована для 150 військовослужбовців, які виконуватимуть обов'язки позаштатних інструкторів з мовної підготовки.

У подальшому ці інструктори з січня 2022 року почнуть проводити заняття з вивчення англійської мови у військових частинах та органах військового управління.

"Це стане ще одним кроком вперед на шляху до досягнення ЗСУ сумісності зі збройними силами країн - членів НАТО і країн-партнерів", - сказано в повідомленні.

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