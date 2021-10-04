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Facebook: Ми працюємо над проблемами зі своїми платформами

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Facebook: Ми працюємо над проблемами зі своїми платформами
Компанія вибачається за незручності. Їх причина, як і раніше невідома.

Відповідну заяву опубліковано в офіційному акаунті Facebook в Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам відомо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб повернути все в нормальний стан як можна швидше", - сказано в заяві.

Компанія вибачилася за незручності. При цьому ні сама мережа, ні інші її продукти - Instagram і Whatsapp - поки так і не запрацювали.

Причини глобального збою також невідомі.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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Топ коментарі

  • мільярд ЗЄдерев
    Такі справи…
  • Iiro Kalastaja
    та на том фисбуке сраном не дай боже казламордого питараса назвать кацапской бл@дью - сразу бан суток 7. тока бьіл вьішел и обратно зашел, козльі пля
  • мільярд ЗЄдерев
    Как-то так, да

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