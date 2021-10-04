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Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі

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Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі
Вашингтон закликає продемонструвати справедливе ставлення до затриманого в Грузії експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі і уважно стежить за ситуацією.

Про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми інформовані про затримання Саакашвілі, і ми пильно стежимо за розвитком подій", - сказав Прайс.

"Ми закликаємо владу Грузії переконатися в тому, що Саакашвілі забезпечують справедливе поводження відповідно до грузинського законодавства, а також з міжнародними зобов'язаннями Грузії в області прав людини", - підкреслив представник Держдепу.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі

  • Janis Schulz
    А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

    Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

    Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
  • Порохобандерівець
    От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
  • Vovcheg Zak
    "Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
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