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Спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 60 млн грн, утричі дорожче за стартову ціну, - Фонд держмайна

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Спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 60 млн грн, утричі дорожче за стартову ціну, - Фонд держмайна
Новоборовицьке місце здійснення діяльності (МЗД) і зберігання спирту ДП "Укрспирт" на Чернігівщині продано на онлайн-аукціоні за 60,01 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.

Аукціон пройшов 1 жовтня. За об'єкт приватизації, який розташовано за 80 км від Чернігова, на відкритих торгах змагалися троє учасників, які підвищили вартість активу більш як утричі від стартової ціни - від 19 млн грн до понад 60 млн грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Новоборовицького МЗД буде вважатися офіційно завершеним.

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Після цього новий власник отримає, зокрема, 32 об'єкти нерухомого майна, 14 транспортних засобів і 431 одиницю обладнання.

Нагадаємо, від 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств ДП "Укрспирт". Всього на приватизацію держава виставить 41 місце здійснення діяльності, які входять у держпідприємство "Укрспирт", і ще 37 об'єктів концерну "Укрспирт".

Топ коментарі

  • Ан Мур
    а нафтобазу на Сумщині, яку при видачі кредиту оцінили в $90млн, нині не можуть продати і за $4млн... четвертий рік... Отак беня найопував своїх вкладників в ПБ
  • Don Bessam dc0e2bc1
    какой-то условный рабинович уступил завод условному кацману на радость украинскому народу...
  • Small Jerboa
    Гордятся.......
    Только ЧЕМ "гордятся"?
    Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?
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