Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram

Статки керівника Facebook Марка Цукерберга знизилися на 7 млрд доларів на тлі масштабного збою в соцмережі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як пише Bloomberg, за кілька годин збою соцмереж статки Цукерберга скоротилися до 120,9 млрд доларів, а сам він опинився на п'ятому місці у списку найбагатших людей світу.

Після масового збою 4 жовтня на платформах, що належать Facebook Inc., акції компанії впали на 5%, пише Forbes. Зокрема, про проблеми повідомляли платформи Facebook, WhatsApp, Instagram і Oculus.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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