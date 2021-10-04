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Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram

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Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram
Статки керівника Facebook Марка Цукерберга знизилися на 7 млрд доларів на тлі масштабного збою в соцмережі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як пише Bloomberg, за кілька годин збою соцмереж статки Цукерберга скоротилися до 120,9 млрд доларів, а сам він опинився на п'ятому місці у списку найбагатших людей світу.

Після масового збою 4 жовтня на платформах, що належать Facebook Inc., акції компанії впали на 5%, пише Forbes. Зокрема, про проблеми повідомляли платформи Facebook, WhatsApp, Instagram і Oculus.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    вот поэтому никакой дии у меня в телефоне не будет в обозримом будущем
    хотя я сам IT
  • Прощай немытая раССея
    Мандель...одним твитом...
  • PREDATOR PREDATOR
    Фейсбук на вимогу москалів дуже багато українців перебанив.І інші платформи також.
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