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Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation

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Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation
Услід за популярними соціальними мережами, сервіси Netflix і PlayStation стали недоступними для користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Downdetector.

39% користувачів Netflix повідомляють про проблеми зі стрімінговим відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 28% - скаржаться, що перестав працювати додаток сервісу.

Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation 01

Що стосується PlayStation, у 59% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 25% - повідомляють про неможливість зайти у свій запис, а ще 16% - не можуть грати в ігри через збій.

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Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation 02

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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Топ коментарі

  • мільярд ЗЄдерев
    https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

    В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

    Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

    "Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

    На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

    "Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

    Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
  • Стрелок
    именно так начинается обычно нашествие инопланетян
    я в кино видел
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