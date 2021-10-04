Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation
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Услід за популярними соціальними мережами, сервіси Netflix і PlayStation стали недоступними для користувачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Downdetector.
39% користувачів Netflix повідомляють про проблеми зі стрімінговим відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 28% - скаржаться, що перестав працювати додаток сервісу.
Що стосується PlayStation, у 59% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 25% - повідомляють про неможливість зайти у свій запис, а ще 16% - не можуть грати в ігри через збій.
Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp стався увечері 4 жовтня.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.