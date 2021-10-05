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Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер

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Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер
Масштабний збій у роботі сервісів Facebook стався через проблеми з мережею.

Про це написав у Twitter глава техслужби Майк Шрепфер, передає Цензор.НЕТ.

"Щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює щосили, щоб налагодити і відновити сервіси якнайшвидше", - написав Шрепфер.

Збої в роботі сервісів Facebook повязані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер 01

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Репортерка The New York Times Шира Френкель також у Twitter повідомила, що співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс для того, щоб оцінити масштаби проблеми зі збоями в роботі соціальних мереж, оскільки в них не працюють електронні перепустки.

Збої в роботі сервісів Facebook повязані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер 02

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Stepan Ivanoff
    а нечего банить нормалных
  • Vadym Tsyrkalyuk
    вы придурки с одного флага пишете, ума не хватает разнообразить...
  • olele
    Накануне масштабного сбоя в работе Facebook бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген дала интервью, в котором рассказала, что соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, для того чтобы получить большую прибыль. Перепалки в сети, по ее словам, заставляют пользователей, проводить в ней больше времени.

    В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.

    Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
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