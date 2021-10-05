Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер
Про це написав у Twitter глава техслужби Майк Шрепфер, передає Цензор.НЕТ.
"Щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює щосили, щоб налагодити і відновити сервіси якнайшвидше", - написав Шрепфер.
Репортерка The New York Times Шира Френкель також у Twitter повідомила, що співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс для того, щоб оцінити масштаби проблеми зі збоями в роботі соціальних мереж, оскільки в них не працюють електронні перепустки.
Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.