90-річний актор "Стартреку" Шетнер стане космічним туристом нової місії Blue Origin Безоса

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, представила ще двох членів екіпажу, які полетять у космос під час чергового туристичного польоту.

Це актор Вільям Шетнер і віцепрезидентка Blue Origin з польотів Одрі Пауерс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

Вільяму Шетнеру 90 років. Він зіграв Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", у серіалах "Зоряний шлях: Оригінальний серіал", "Зоряний шлях: Анімаційний серіал" і семи фільмах серії "Стартрек".

Віцепрезидентка компанії з польотів Одрі Пауерс працює в компанії з 2013 року. Вона провела приблизно 2 тисячі годин у консолі на МКС, інженер і пілот.

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Раніше компанія повідомила, що на борту New Shepard перебуватиме 4 астронавти, двоє з яких - Кріс Бошуізен і Глен де Вріс. Це 18 місія компанії. Пряма трансляція розпочнеться 12 жовтня о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, 20 липня компанія Blue Origin здійснила перший пілотований суборбітальний політ ракетної системи New Shepard з американським мільярдером Джефом Безосом, а також трьома космічними туристами на борту New Sheppard.