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Уродженець Луганщини очолював кілька проросійських організацій на Закарпатті, планував убивство і теракт, - прокуратура

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Уродженець Луганщини очолював кілька проросійських організацій на Закарпатті, планував убивство і теракт, - прокуратура
На Закарпатті жителя Луганщини підозрюють у державній зраді і підготовці терористичного акту.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, чоловік був главою кількох проросійських організацій на Закарпатті. Він контактував з іноземними організаціями, від яких отримав завдання здійснити низку провокацій і терористичний акт в області. Злочини обвинувачений здійснював разом зі спільником у 2018 році.

"Зокрема, підозрюваний планував організувати акції протесту біля консульства інших держав, підпали установ та інших об'єктів, акти вандалізму. На думку замовників, такі дії мали призвести до дискредитації України", - розповіла прессекретарка.

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"Крім цього, чоловік намагався організувати вбивство громадського активіста, за що обіцяв виконавцю 30 тис. доларів. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, які володіють інформацією про розташування особистих складів військових ЗСУ", - додала Катерина Хижняк.

Досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини направили до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Пока СБУ орехи околачивало, рашка , наверно ,создала такие темы вовсех областях. Неужели убийства, избиения и смерти воинов и добровольцев по всей Украине у СБУ не вызывало подозрений?

    Это очень похоже на взрывы складов в воюющей стране , когда уже в других странах ( Чехия Болгария сразу вычислили россиян и причины взрывов -не дать Украине оружие) в Украине оказывается были виноваты ЛОСИ .
    А может в органах тоже сплошные жители Луганщины? Как часто руководящие должности в силовых органах получают именно выходные с востока и Крыма. И никто не задумывается .
  • Vadym Tsyrkalyuk
    этому осбый статус?
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Я, как военный, двумя руками и ногами "за". Но 73% взяли себе руководителя "а ля хороший мальчик"
    Ну вот теперь зеленый мальчик прыгает и по фонтанам, и по Карпатам, и по Оманам, и Трускавцу. И он не знает, и он не видит что это лицедейство ведет его к позорному концу.
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