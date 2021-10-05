Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - 4 порушення "тиші", бойових втрат немає, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

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"Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.