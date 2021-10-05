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Держдеп США про "Досьє Пандори": Конкретно прокоментувати дані не можемо, вивчаємо

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Держдеп США про "Досьє Пандори": Конкретно прокоментувати дані не можемо, вивчаємо
США поки не можуть коментувати "Досьє Пандори" - розслідування фінансових операцій колишніх і чинних лідерів різних країн світу і чиновників, і нині вивчають публікацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми, звичайно, бачили повідомлення про "Досьє Пандори", але ми поки не можемо конкретно прокоментувати дані, які вивчаємо", - заявив Прайс на брифінгу.

"Однак важливо знати в цілому, що США активно звертають увагу на посилення фінансової прозорості", - додав він.

У ході розслідування "Досьє Пандори" приблизно 600 журналістів зі 117 країн вивчили майже 12 млн документів. ЗМІ, які брали участь у цій роботі, приступили в неділю ввечері до публікації зібраної інформації. У розслідуванні повідомляється про те, що понад 30 колишніх і чинних лідерів країн світу і понад 300 високопоставлених держчиновників були замішані в офшорних фінансових операціях.

Також читайте: Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
  • Al Makarski
    В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

    За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

    Никодим
    Иван
    Харитон
    Ульяна
    Яков

    А вот Зе натворил на два пожизненных:

    офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
  • Анатолий К 65c6a92d
    Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
    "Гроріла сRака палала
    Вови в офшорах ла-ла-ла
    Гроші людські із банку вкрав
    А вам про Пороха втирав
    Ось вам барига й мародер
    Поклав на всіх вас Вова хеR
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