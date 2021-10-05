COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 9846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 317 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Автор: Наталя Джума