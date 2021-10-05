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COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження

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COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження
В Україні зафіксовано 9846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 317 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 госпіталізовано – 1881 особа;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 317;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 одужало – 4229 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 методом ПЛР – 37 080 осіб,

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 методом ІФА – 8762 особи,

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 експрес-тестами – 28 283 особи.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 236 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце у Європі. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 захворіло – 2 469 856 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 одужало – 2 268 752 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 57 206;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 11
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 12
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 13
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження 14

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Потому что во всем мире люди идут и вакцинируются, а у нас люди возомнили себя самыми умными..
  • Frol Fedoroff
    Все совершенно наоборот. Когда жрать нечего будет. Когда коммунальщики за долги свет и воду отключат. Когда пенсию перестанут платить, потому что налогов не будет. Тогда никакой локдаун зе-команде не помогут
  • Меркава
    А хто сказав, шо задихатись можна тіки від ковідли? До одного місця ваші пульсоксиметри.
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