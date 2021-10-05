COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1881 особа;
летальних випадків – 317;
одужало – 4229 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 37 080 осіб,
методом ІФА – 8762 особи,
експрес-тестами – 28 283 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 469 856 осіб;
одужало – 2 268 752 особи;
летальних випадків – 57 206;
проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях", - розповіли в МОЗ.