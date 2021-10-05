У Львівському "Охматдиті" рекордна з початку пандемії кількість дітей з COVID-19 - 41 дитина, - пресслужба медустанови

У дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" нині на стаціонарному лікуванні перебуває 41 хвора на коронавірус дитина. Для цього медзакладу це рекордна кількість за весь час пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за весь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що всі пацієнти лікуються відповідно до протоколів і не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

Крім цього зазначається, що в разі виявлення симптомів коронавірусу в дитини - необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо її стан погіршується - повідомити про це в "швидку".

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