"Слуга народу" Буймістер про можливе виключення з фракції: Зі мною про це не говорили. Чекаю на зустріч із Зеленським, щоб обговорити позицію
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії чи пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було", - заявила Буймістер.
Нардепка повідомила, що під час виїзного засідання "слуг народу" в Трускавці їй "вдалося кілька хвилин переговорити з президентом, який не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції".
"Ми домовилися про те, що ми зустрінемося, і я розкажу не тільки, чому я голосувала червоною кнопкою щодо важливого законопроєкту... а дам йому механізми в межах закону. Так, вони будуть трошки складнішими і трошки довшими процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягнути пан Зеленський. Він сказав, що ми найближчим часом знайдемо час, і я зараз чекаю на підтвердження такої зустрічі", - розповіла "слуга народу".