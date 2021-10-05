StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії: "Хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ з результатами держоборонзакупівель"
Про це йдеться в повідомленні StateWatch, передає Цензор.НЕТ.
Опитування триватиме до 15 жовтня включно.
В анкеті наведено кілька запитань для визначення реальних потреб Збройних Сил України, які забезпечують безпосередньо волонтери та волонтерські організації протягом 2020-2021 років.
"Таким чином ми хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ із результатами державних оборонних закупівель та дізнатися, забезпечення яких груп товарів мало б бути першочерговим обов’язком Міністерства оборони, однак не було ним виконане. Тож просимо долучитися до опитування волонтерів та поширити анкету серед якомога більшої кількості зацікавлених осіб. Дані респондентів не будуть поширені у жодному інформаційному продукті та передані третім особам", - пояснили суть дослідження в StateWatch.
Пройти опитування можна за посиланням.