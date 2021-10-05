На вихідних СММ ОБСЄ нарахувала 529 порушень режиму "тиші" на Донбасі

Місія ОБСЄ за період із вечора 1 жовтня по вечір 3 жовтня на Донбасі зафіксувала 529 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії.

Так, з вечора 1 по вечір 3 жовтня в Донецькій області СММ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню, зокрема 15 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 209 порушень режиму припинення вогню.

Водночас з вечора 1 по вечір 3 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню, зокрема 82 вибухи. За попередній звітний період в області зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню.

Таким чином, на території Донбасі загалом зафіксовано 529 порушень режиму "тиші".

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