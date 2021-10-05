Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters

Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію і, за потреби, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться в повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Також читайте: Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп