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Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters

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Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters
Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію і, за потреби, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться в повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Також читайте: Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    Германия требует????? Научились корчить хари у кацапов, ведь все уже давно решено, меркельша со своей задачей справилась в пользу кацапии!!!!
  • Вадим Никаноров
    Меркельша с задачей справилась в пользу Германии, ибо будут они получать товар без посредников и дешевле. А вот у посредников от этого подгарает, они лишаются халявных агрессорских денег за посредничество. Для Меркель благополучие своих граждан куда важнее чем зароботок топменеджеров нафтогаза.
  • Yan Pastars
    А что из Естонии вещать оно по интереснее будет чем из родного коленовстана?
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