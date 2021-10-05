"Я особистий в'язень Путіна": Саакашвілі написав лист Зеленському

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав лист главі української держави Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, лист опубліковано на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Текст листа подаємо у повному обсязі:

"Шановний Володимире Олександровичу,

Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі.

Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії.

З повагою, Михайло Саакашвілі".

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Зазначимо, що текст листа було опубліковано трьома мовами: українською, російською та англійською.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.