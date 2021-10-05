Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про олігархів - це перший закон з можливого пакету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "LB.ua".

"Цей закон - про нові правила життя і поведінки в суспільстві для окремих осіб, що мають досить великий вплив. Тому тут не про економіку, а дійсно про відносини в суспільстві, його розшарування і встановлення справедливості", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що мова про демонополізацію.

"Ми хочемо запрошувати до приватизації якомога більше підприємств і осіб, як українців, так і іноземців, щоб збільшувати конкуренцію. Тоді це є справедливим, і тоді ми говоримо про економічний розвиток. Якщо ви хочете, щоб усю приватизацію в країні зробили 10 осіб, це не конкурентні умови. Це питання дискусії та точки зору. Прямої заборони участі в приватизації великому бізнесу не існує. Якщо ви свідомо відносите себе до осіб з великим суспільним впливом і хочете мати звання "олігарх", тоді треба змиритися з певними обмеженнями. Причому ці обмеження не є обмеженнями прав і свобод людини", - пояснив прем'єр-міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО