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Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль

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Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про олігархів - це перший закон з можливого пакету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "LB.ua".

"Цей закон - про нові правила життя і поведінки в суспільстві для окремих осіб, що мають досить великий вплив. Тому тут не про економіку, а дійсно про відносини в суспільстві, його розшарування і встановлення справедливості", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що мова про демонополізацію.

"Ми хочемо запрошувати до приватизації якомога більше підприємств і осіб, як українців, так і іноземців, щоб збільшувати конкуренцію. Тоді це є справедливим, і тоді ми говоримо про економічний розвиток. Якщо ви хочете, щоб усю приватизацію в країні зробили 10 осіб, це не конкурентні умови. Це питання дискусії та точки зору. Прямої заборони участі в приватизації великому бізнесу не існує. Якщо ви свідомо відносите себе до осіб з великим суспільним впливом і хочете мати звання "олігарх", тоді треба змиритися з певними обмеженнями. Причому ці обмеження не є обмеженнями прав і свобод людини", - пояснив прем'єр-міністр.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Привет
    Новые правила наступят только после того как осел деньги из своих офшоров в бюджет Украины перечислит...свои...и всего своего стада...
  • Стрелок
    что они не делают - не идут дела
    видно в понедельник их мама родила
  • Nickol Nickols 493c4948
    https://images.cnscdn.com/images/f/4/6/4/f46452c1fdce3d1f92a74b367d2f718f/original.jpg
    Закон об олигархах - это не об экономике, а о новых правилах жизни в офшорах
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