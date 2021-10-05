У Держпродспоживслужбі підтвердили спалах сибірської виразки в зоокутку парку в Тернополі, введений карантин

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів підтвердила, що причиною загибелі поні вночі з 27 на 28 вересня в зоокутку парку "Топільче" (Тернопіль) стала сибірська виразка, на місці події введений карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про підтвердження цього діагнозу за підсумками дослідження загиблої тварини київським державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

"Вночі з 27 на 28 вересня 2021 року в зоокутку парку "Топільче" комунального підприємства "Об'єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя" (м. Тернопіль) загинув поні, про що 28.09.2021 року було повідомлено в Тернопільську міську лікарню ветмедицини. На місце події виїхали спеціалісти лікарні та Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби", - зазначено в повідомленні відомства.

Під час дослідження патологічного матеріалу в Тернопільській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби було встановлено захворювання на сибірку, і 2 жовтня на території зоокуточка в парку було впроваджено карантин. 4 жовтня діагноз підтвердила відповідна київська установа.

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"На сьогодні триває спостереження за здоров’ям тварин. Спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи згідно з планом. За контактними особами здійснюється медичне спостереження", - підсумувала Держпродспоживслужба в повідомленні.

Зараження людини на сибірку виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами, під час оброблення туш, зняття шкіри і поховання трупів загиблих тварин, під час контакту з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, під час вживання в їжу м'яса хворих тварин.

Не виключено зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.