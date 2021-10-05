Результати розслідування Pandora Papers не змінять діалогу між Києвом і Вашингтоном, - Білий дім

Згадка про президента Володимира Зеленського в розслідуванні офшорів, проведеному Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не змінить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але підвищує для президента Джо Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі.

Про це "Голосу Америки" під час брифінгу в Білому домі сказала прессекретарка адміністрації Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному, - сказала Псакі.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.