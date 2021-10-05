Наїзд вантажівки на дітей у Харкові: один із постраждалих підлітків помер у лікарні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Дитину госпіталізували у стані клінічної смерті та комі, повідомила з посиланням на слова заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького речниця міськради Ольга Мірошніченко.
За його словами, не вдалося реанімувати 14-річного хлопця. 12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.
"У дитини забій мозку та скелетна травма", - повідомила речниця міськради.
Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня на вулиці Великій Кільцевій в районі будинку №3-А. Вантажівка DAF XS з напівпричепом збила двох хлопців. За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.
Після наїзду двоє дітей госпіталізували у тяжкому стані у лікарню невідкладної допомоги.
Поліція розслідує аварію як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту". Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.