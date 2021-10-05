Наїзд вантажівки на дітей у Харкові: один із постраждалих підлітків помер у лікарні

У лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові помер один з підлітків, які увечері 4 жовтня потрапили під колеса вантажівки в мікрорайоні "Горизонт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Дитину госпіталізували у стані клінічної смерті та комі, повідомила з посиланням на слова заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького речниця міськради Ольга Мірошніченко.

За його словами, не вдалося реанімувати 14-річного хлопця. 12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.

"У дитини забій мозку та скелетна травма", - повідомила речниця міськради.

Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня на вулиці Великій Кільцевій в районі будинку №3-А. Вантажівка DAF XS з напівпричепом збила двох хлопців. За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.

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Після наїзду двоє дітей госпіталізували у тяжкому стані у лікарню невідкладної допомоги.

Поліція розслідує аварію як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту". Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.