Джекпот Євромільйонів вже досяг 178 мільйонів євро, виграти приз онлайн може будь-який житель України. Реклама

Вівторок, лотерея Євромільйони проведе сьогодні черговий тираж, і цього разу на кону величезний джекпот, за європейськими мірками. Сьогодні ввечері буде розіграно 178 мільйонів євро, і цей приз може дістатися цілком одному переможцю.

Стартувавши 25 лютого, Супер-розіграш Євромільйонів все ще чекає на переможця. Після трьох тиражів, в яких нікому не вдалося вгадати всі номери, джекпот міжнародної лотереї EuroMillions досяг позначки в € 178 мільйонів, і жителі України можуть зірвати цей джекпот вже сьогодні.

Щоб встигнути взяти участь у цьому тиражі, вам потрібно встигнути купити білет до шостої вечора, і вибрати п'ять основних номерів і два номери "лакі стар". Зробити це ви можете на сайті Thelotter.net, що пропонує українцям офіційні білети провідних світових лотерей.

Євромільйони - що, де, коли?

Лотерея Євромільйони (EuroMillions) проводиться вже п'ятнадцятий рік. За цей час вона міцно закріпилася як найбільша лотерея континенту і завоювала найбільшу популярність серед любителів лотерей з усього світу. Спочатку лотерея проводилася тільки у Франції, Іспанії та Великобританії, але в подальшому до них приєдналися ще кілька країн Європи, включаючи Австрію, Бельгію, Португалію і Швейцарію. Тиражі проводяться 2 рази на тиждень - по вівторках і п'ятницях.

Мінімальний розмір джекпоту становить 17 мільйонів Євро, максимальна межа першого призу - 190 мільйонів. Останнім, кому вдалося забрати додому цю суму став гравець з Великої Британії, який вважав за краще зберегти анонімність. Це був найбільший лотерейний виграш в історії країни.

Наступний розіграш лотереї пройде сьогодні, о 20.45 за Парижем, і жителі України можуть спробувати зірвати джекпот нарівні з гравцями з будь-якої іншої країни світу.

Ось як ви можете забезпечити вашу участь у найближчому тиражі:

Створіть аккаунт на сайті theLotter.net Перейдіть на сторінку EuroMillions Відзначте ваші числа Підтвердіть і оплатіть замовлення Дочекайтеся тиражу і перевірте результати

Окремо зазначимо, що сервіс не бере комісій з виграшів. Джерелом його доходів є невелика націнка до вартості офіційного білета, яку клієнти платять при оформленні замовлення. Всі призи клієнтів виплачуються їм повністю (після зняття відповідних податків).

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті

Серед переможців на сайті є і переможці в лотерею Євромільйони. Наприклад, в липні 2019 південнокореєць Х.С.Л. розбагатів на € 1 млн. "Перш за все, я не міг повірити, що все відбувається наяву!" - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з привітаннями від представника сервісу.

Х.С.Л. - не єдиний переможець на theLotter.net. Учасники з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, Азербайджану, Ель-Сальвадора і багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми на сайті.

€178-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірваний в будь-який момент. Купуйте білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, пощастить саме вам!

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