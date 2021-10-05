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Переговори з РФ щодо прямого контракту на поставку газу не плануються, - Шмигаль

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Переговори з РФ щодо прямого контракту на поставку газу не плануються, - Шмигаль
Україна не планує переговори з РФ щодо укладення прямого контракту на поставку природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу lb.ua.

"Такі переговори не плануються", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що в підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено понад 18,5 млрд куб. м газу (вже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

За його словами, також не варто очікувати суттєвого реекспорту на європейський ринок газу, що належить іноземним трейдерам і який зберігається в ПСГ України.

"У будь-якому разі, перша пропозиція робиться завжди Україні в таких випадках. З імовірністю 100% газ, який є в Україні, тут і буде використаний", - сказав Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
  • Константин Першин 61e1a67b
    Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
  • mart 30fd814e
    А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
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