Переговори з РФ щодо прямого контракту на поставку газу не плануються, - Шмигаль

Україна не планує переговори з РФ щодо укладення прямого контракту на поставку природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу lb.ua.

"Такі переговори не плануються", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що в підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено понад 18,5 млрд куб. м газу (вже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

За його словами, також не варто очікувати суттєвого реекспорту на європейський ринок газу, що належить іноземним трейдерам і який зберігається в ПСГ України.

"У будь-якому разі, перша пропозиція робиться завжди Україні в таких випадках. З імовірністю 100% газ, який є в Україні, тут і буде використаний", - сказав Шмигаль.

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