Біля лікарні у Львові утворилася черга зі швидких із хворими на COVID-19: за добу - рекорд надходжень з початку пандемії. ФОТО

У Львові біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД) утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доставляють хворих із СOVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретар лікарні Христина Каспшишак, передає Цензор.НЕТ.

"За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила Каспшишак.



Фото: Каспшишак/Facebook

Зазначимо, що зафіксовані на фото медики з якоїсь причини без захисних костюмів.

Як повідомлялося, на сьогодні у Львівській області підтверджено 153 433 випадки інфікування коронавірусом (в тому числі 592 - за останню добу), з яких 3953 - летальні.

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