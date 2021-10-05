Підробленими COVID-сертифікатами скористалися 1750 осіб, - поліція
Про це заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, 94% ресурсів, які пропонують продаж сертифікатів, є фейковими або це робота шахраїв. Відкрито 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків.
Правоохоронці оголосили 85 підозр і заблокували 83 ресурси. 1750 громадян скористалися послугами шахраїв.
"Триватиме перевірка тих громадян і ми зробимо все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб", - заявив Гринчак.
Підроблений COVID-сертифікат коштує від 2 до 15 тисяч гривень.
ПЛР-тест - від 200 до 700 гривень.
Людей, які порушують закон, можуть притягнути до відповідальності, починаючи від штрафних санкцій і до 8 років позбавлення волі, залежить від кваліфікації справи, повідомив Гринчак.