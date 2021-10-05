Найближче засідання РНБО буде присвячене проблемам контрабанди та надрокористування, - Данілов

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене проблемам контрабанди та використання надр країни, воно відбудеться 8 або 15 жовтня залежно від рішення президента України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найближче засідання Ради національної безпеки і оборони має відбутися або цієї п'ятниці (8 жовтня), або наступної п'ятниці (15 жовтня). Це залежить від того, яке рішення ухвалить президент нашої країни", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, на засіданні буде заслухано ситуація про стан справ з контрабандистами в Україні.

"Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати щодо кожної особи, на яку було накладено санкції за контрабанду", - пояснив він.

"Друга ситуація буде пов'язана з надрами. Ми вже майже закінчили ситуацію, пов'язану з публічним (висвітленням. - Ред.) з усіма надрами. Вона буде у відкритому доступі, і ви все це побачите після засідання РНБО", - додав Данілов.

За його словами, "там будуть також ті ліцензії, які, до слова, сьогодні у багатьох кампаній, як з'ясувалося, вважаються на офшорах".

Данілов також анонсував появу протягом найближчих днів низки указів щодо рішень РНБО, пов'язаних з т.зв. "Ворами в законі" і з криміналітетом.

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