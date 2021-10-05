Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох". ВIДЕО

Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За - 240 народних депутатів.

Перед прийняттям рішення перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявив, що вчора на Погоджувальній Раді ВРУ Разумков порушив регламент, бо відмовився ставити на голосування пропозицію щодо порядку денного на поточний тиждень, яку внесли представники "Слуги народу".

Тому, за його словами, фракція "СН", групи "Довіра" і "За Майбутнє" вносять пропозицію відсторонити спікера від ведення пленарних засідань на два дні.

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У свою чергу спікер Дмитро Разумков підкреслив: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох".

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.