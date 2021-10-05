Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер дав коментар щодо інциденту з нападом на журналістів "Схем".

Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного разу керівництво Банку не відмовляло жодному журналісту у наданні інформації, коментарях та інтерв’ю. Але те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності", - йдеться в повідомленні.

За словами Мецгера, банк залишається відкритими для комунікацій із засобами масової інформації, що неухильно дотримуються засад журналістської етики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.