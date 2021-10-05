Новини

Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"

14 92468
Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"
Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер дав коментар щодо інциденту з нападом на журналістів "Схем".

Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного разу керівництво Банку не відмовляло жодному журналісту у наданні інформації, коментарях та інтерв’ю. Але те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності", - йдеться в повідомленні.

За словами Мецгера, банк залишається відкритими для комунікацій із засобами масової інформації, що неухильно дотримуються засад журналістської етики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Yman Yman
    На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

    Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

    Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
  • Ben23
    Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
  • Святослава
    Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини