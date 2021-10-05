Новини

Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"

14 47624
Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"
Журналіст "Схем" Кирило Овсяний розповів про інцидент в кабінеті глави "Укрексімбанку".

Про це Овсяний повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, одне з питань викликало"невдоволення".

"Один з працівників банку за вказівкою Мецгера почав забирати камери та "касети", для чого скрутив мого оператора і заламував йому руки, поки йому допомагав охоронець. Сказати, що я був здивований - це нічого не сказати. Оператора заламують, нас відмовляється випустити з кабінету голова пресслужби Володимир Пікалов, вікна у кабінеті зачиняються сталевими брамами і ми чуємо двозначне "сідайте, тепер будемо спілкуватись"", - зазначив Вівсяний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Також читайте: Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Vynohrad
    нельзя допускать чтоб власть наглела !! зе-гаденьіши публично творят беспредел. допустим сейчас - нам хана. такого монобольшинства в ВР с совецких времен не бьіло.
  • Валерка Бродяжный 874b6aa2
    Озвучьте вопрос.
  • Емма Поліщук
    Цей банкір чоловік подруги первой леді.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини