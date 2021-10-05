Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"

Журналіст "Схем" Кирило Овсяний розповів про інцидент в кабінеті глави "Укрексімбанку".

Про це Овсяний повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, одне з питань викликало"невдоволення".

"Один з працівників банку за вказівкою Мецгера почав забирати камери та "касети", для чого скрутив мого оператора і заламував йому руки, поки йому допомагав охоронець. Сказати, що я був здивований - це нічого не сказати. Оператора заламують, нас відмовляється випустити з кабінету голова пресслужби Володимир Пікалов, вікна у кабінеті зачиняються сталевими брамами і ми чуємо двозначне "сідайте, тепер будемо спілкуватись"", - зазначив Вівсяний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.