Зеленський і його схеми "відмивання" грошей Коломойського - на перших шпальтах світових ЗМІ, - Ірина Геращенко

Правоохоронні органи закривають очі на розслідування світових медіа про те, що президент Володимир Зеленський причетний до "відмивання" грошей олігарха Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко з трибуни парламенту.

"Зеленський все життя мріяв потрапити на сторінки світових ЗМІ. Мрії збуваються. І сьогодні" зелений барига "і" офшорний президент "- на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом понад 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рфінансірованія влила 155 млрд гривень ", - підкреслила парламентарій.

"Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні "зелений барига" і "офшорний президент" – на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом більше 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рефінансу влила 155 мільярдів гривень", – нагадала Геращенко.

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"І тому, дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, а чому у вас пенсія 1700 гривень, запитайте про це в "офшорного президента". Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар’єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році – нуль. В 2015 році – 3000 гривень. А за п’ять найважчих років, перед своїм президентством цей "дуже успішний бізнесмен" і "зелений барига" сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків" – нагадала співголова фракції.

За словами Геращенко, правоохоронних органів не порушать кримінальні провадження проти президента.

Вона також зауважила, що Зеленський у Трускавці зізнався у тому , що саме він подзвонив білоруському диктатору Лукашенку і повідомив про "вагнерівців".

"Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з "зеленим баригою" ще обіцяв обов’язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні", – резюмує Ірина Геращенко.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.