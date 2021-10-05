Зеленський і його схеми "відмивання" грошей Коломойського - на перших шпальтах світових ЗМІ, - Ірина Геращенко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко з трибуни парламенту.
"Зеленський все життя мріяв потрапити на сторінки світових ЗМІ. Мрії збуваються. І сьогодні" зелений барига "і" офшорний президент "- на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом понад 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рфінансірованія влила 155 млрд гривень ", - підкреслила парламентарій.
"Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні "зелений барига" і "офшорний президент" – на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом більше 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рефінансу влила 155 мільярдів гривень", – нагадала Геращенко.
"І тому, дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, а чому у вас пенсія 1700 гривень, запитайте про це в "офшорного президента". Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар’єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році – нуль. В 2015 році – 3000 гривень. А за п’ять найважчих років, перед своїм президентством цей "дуже успішний бізнесмен" і "зелений барига" сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків" – нагадала співголова фракції.
За словами Геращенко, правоохоронних органів не порушать кримінальні провадження проти президента.
Вона також зауважила, що Зеленський у Трускавці зізнався у тому , що саме він подзвонив білоруському диктатору Лукашенку і повідомив про "вагнерівців".
"Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з "зеленим баригою" ще обіцяв обов’язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні", – резюмує Ірина Геращенко.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.