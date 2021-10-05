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Корнієнко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Ситуація ненормальна. Комітет ВР повинен підготувати звернення до правоохоронців

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Корнієнко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Ситуація ненормальна. Комітет ВР повинен підготувати звернення до правоохоронців
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає ненормальною ситуацію, яка сталася із журналістами програми "Схеми" в "Укрексімбанку".

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"У нас є комітет ВР з питань свободи слова. Давайте їх поки що навантажимо для початку", - підкреслив нардеп.

Корнієнко зазначив, що депутати парламентського комітету повинні підготувати звернення в правоохоронні органи щодо цього інциденту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Andrey Dzybak
    Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
    мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
    ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
  • Ptyburdukov
    Походу оператора посадят...
  • Ярослав Рябченко
    непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
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