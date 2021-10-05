Корнієнко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Ситуація ненормальна. Комітет ВР повинен підготувати звернення до правоохоронців
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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає ненормальною ситуацію, яка сталася із журналістами програми "Схеми" в "Укрексімбанку".
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"У нас є комітет ВР з питань свободи слова. Давайте їх поки що навантажимо для початку", - підкреслив нардеп.
Корнієнко зазначив, що депутати парламентського комітету повинні підготувати звернення в правоохоронні органи щодо цього інциденту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.