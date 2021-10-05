Вугілля на державних ТЕС залишилося на 15 днів роботи, - Гройсман

Запасів вугілля на складах державних ТЕС залишилося максимум на 15 днів роботи.

Про це повідомив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вугілля має бути заготовлено - 2 млн 800 тис тонн. На складах - 780 тис. тонн. Тобто третина. Запасів вугілля в державних компаніях залишилося десь до 15 днів. Видобуток на державних шахтах падає", - заявив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".

Відсутність вугілля на державних компаніях – це наслідок безвідповідальної державної політики.

"От вам і державна політика. Це катастрофічний підхід до управління державою. І ми просто як люди, як українці не заслуговуємо такого підходу", - додав експрем’єр.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, на Трипільскій, Зміївській і Вуглігірській ТЕС державної компанії "Центренерго" залишилося 31 тис. т вугілля антрацитової марки і 41,5 тис. т вугілля газової марки. За даними Міністерства, вугілля на державних ТЕС за поточного мінімального режиму роботи достатньо на 7-11 днів.

Раніше державна компанія "Центренерго" просила коштів з державного резерву для закупівлі вугілля.