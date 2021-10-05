Розгляд питання відставки Разумкова може провести Гетманцев. Це унеможливить інсинуації, - Корнієнко

"Слуга народу" буде пропонувати, щоб розгляд питання про відставку спікера Дмитра Разумкова в сесійній залі вів нардеп "СН" Данило Гетманцев.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

"Це унеможливить якісь інсинуації, конфлікт інтересів і так далі", - зазначив він.

За словами Корнієнка, опозиція не має морального права висувати монобольшості претензії щодо порушення регламенту.

"Повертаємося до улюбленої приказки про корову і мовчання. Тому що ми пам'ятаємо, як порушувався регламент в минулому скликанні. Так, як це відбувалося, то наше скликання на тлі цього - просто школярі, які ще навіть не навчилися писати", - додав нардеп.

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.