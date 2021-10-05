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Відсторонення Разумкова - порушення регламенту і спроба взяти парламент під контроль Офісу Президента, - заява "Голосу"

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Відсторонення Разумкова - порушення регламенту і спроба взяти парламент під контроль Офісу Президента, - заява "Голосу"
Народні депутати з порушеннями регламенту усунули Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це йдеться в заяві партії "Голос", інформує Цензор.НЕТ.

"За правилами, сьогодні повинно було би розглядатися голосування з приводу внесення питання про відставку спікера в порядок денний. У такому разі спікер має 10 днів на те, щоб надати звіт Рахунковій палаті щодо своєї роботи. Потім, згідно з правилами, це питання мало би голосуватись. Але ми бачимо, що для монобільшості правил не існує. Партія "Голос" вважає, що регламент знову цинічно паплюжать", - йдеться в заяві.

"Спікера відсторонили з його посади на час розгляду питання щодо його відставки — на два дні. Це відбулося з грубим порушенням закону. Жодної аргументації цьому не було. Зараз монобільшість порушує закон і намагається знайти якомога ширшу підтримку. Фракція "Голос" не підтримує відставку спікера, так само, як всі опозиційні фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко анонсував голосування за відставку Разумкова вже в четвер: "Згідно з нашим трактуванням регламенту"

Але, на жаль, у нас є деякі колеги, які співпрацюють з ОП, і дали за відсторонення Разумкова голоси. Це Олександра Устінова, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль. Звичайно, нам дуже прикро і соромно за них, бо це зрада тих обіцянок, з якими вони йшли в парламент. Це зрада цінностей наших виборців", — наголосила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

"Навіть попри те, що Дмитро Разумков почав своє політичне життя як представник провладної команди, ми виступаємо проти його відставки, тому що він дотримується правил і слідує регламенту. Ми вже мали можливість побачити, що відбувається у Верховній Раді, коли монобільшість повністю контролює спікера", - наголошується в Заяви.

"Влада прагне якомога швидше замінити спікера попри грубі порушення регламенту. Зараз монобільшості це необхідно, щоб збільшити контроль над парламентом, тому рахунок йде на кожен голос. Якщо змінять спікера, опозиція матимете вдвічі, а то й втричі менше можливостей відстоювати свою позицію не тільки з трибуни, а й напряму з журналістами. Оскільки найближчим часом має бути підписаний так званий закон про олігархів, який є неконституційним, це ще одна з причин, чому хочуть замінити спікера так швидко", — зазначила Рудик.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Шо то є регламент? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
  • Тарас Резниченко
    Ой, да им на Конституцию похер! Какой там регламент.
  • Ревизор
    Ермак и его маленький Зеленский попали в ситуации с Разумковым в странный цугцванг.

    С одной стороны, "достал кинжал - бей". Ситуация зашла далеко, и попытаться сделать вид, что всё тут всем приснилось, уже не выйдет.

    Попытка "отыграть назад" означает неизбежную потерю лица (хотя, с другой стороны, чего там терять-то?) и признание в собственной слабости: это что ж за Могучий Вовочка, который на каком-то Разумкове запнулся?

    С другой, убрав со скандалом №1 в собственном избирательном списке (а без скандала не выйдет - собственно, ситуация УЖЕ скандальная) Банковая покажет всем, что, во-первых, зе-команда фактически развалилась, а во-вторых, все попытки договориться с этими отморозками гроша выеденного не стоят, так что желающих союзничать с ними резко поубавится.

    А вот у Разумкова ситуация, как говорится, win-win. Уволят - что ж, если корабль тонет, обижаться на того, кто насильно сажает тебя в шлюпку, точно не стоит. Зато потом можно хвастаться, что на самом деле никогда с "этими" не был, и задорого продавать свою оппозиционность.

    Не уволят - значит, признают его силу и влияние. Акции спикера в этом случае разом догонят акции Зеленского. А с учётом того, что отличник Дима - кто угодно, только не наркоман-невменяшка, то и перегонят.

    Банковой, конечно, наплевать. Им сам чёрт не брат, они сделаны из мяса, и так далее, и тому подобное. Только так или иначе, а они в стране не одни. И грешки, должки и обидки вокруг них растут не по дням, а на глазах.

    Приближать своими руками день, когда другие сильные мира сего предъявят счёт с процентами - благородное дело, примерно как Русская Рулетка с пятью патронами в барабане вместо одного. Пожелаем Зеленскому и Ко в этом почтенном занятии всяческих успехов.

    Данило Чикін
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