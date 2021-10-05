У "Дії" з'являться два нові COVID-документи - про ПЛР-тестування і про те, що людина перехворіла на коронавірус, - Мінцифри
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У Міністерстві цифрової трансформації планують ввести в "Дії" ще два види COVID-сертифікатів - про результати ПЛР-тестування і сертифікат про те, що людина перехворіла на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.
"Наразі спільно з МОЗ ми вже поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також з'явиться у "Дії". І також фактично розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу, і такі сертифікати також з'являться у "Дії", - зазначив Вискуб.
Також він виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.