Разумков про "слуг народу": "Я помилився в людях і цінностях, з якими вони йшли" (оновлено)

Виносити пита щодо відставки спікера ВР Дмитра Разумкова на голосування в четвер - грубе порушення регламенту.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти або йдеш за законом, або як тобі подобається. Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай ідуть. Я не буду звертатися до суду (для оскарження рішення). Напевно помилився і в людях, помилився і в цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в тих людях, які нас сюди делегували і вибрали ", - зазначив він.

"Час все розставить на свої місця", - додав він.

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Пізніше Разумков у Facebook написав: "Парламент є інституцією, яку не можна паплюжити. Питання не в посаді, а в тому, що Парламент повинен бути Парламентом у парламентсько-президентській республіці. Це ті чаші терезів, на яких сьогодні існує наша держава.

Я дуже хотів вірити, що за два роки каденції ми повернули Парламент до парламентської роботи. Мабуть, десь помилився. В людях та цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в тих людях, які нас делегували у Верховну Раду. Тому зраджувати цінностям та принципам, з якими ми йшли в 2019 році, не збираюся. Знаю, що людей з такою ж позицією у Раді чимало".

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.