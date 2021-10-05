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Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков

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Я не намагався зв'язатися із Зеленським для обговорення питання моєї відставки, - Разумков
Дмитро Разумков не намагався зв'язатися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питання його відставки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не намагався (питання відставки із Зеленським, - Ред.). У мене не стояло завдання втриматися в кріслі. Я ж міг бути менш принциповим, більш зручним. Але я від своїх позицій не відходжу", - зазначив спікер.

"Зі мною теж не намагалися зв'язатися (з Офісу Президента, - Ред.)", - додав Разумков.

Також читайте: Я не звертатимуся до суду для оскарження питання відставки. Хочуть іти в обхід закону - нехай ідуть, - Разумков

"Давно, близько місяця", - зазначив він, відповідаючи на питання, коли він в останній раз спілкувався із Зеленським.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Eutectic
    Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
  • Наталия Гончар
    Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

    На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
    Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
  • Сергей Иванофф
    Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
    Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
    Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
    Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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