Нобелівську премію з фізики присудили за моделювання складних систем
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє Нобелівський комітет.
Манабе і Хассельман отримають одну частину премії - "за фізичне моделювання клімату Землі, за кількісний аналіз варіацій і надійне прогнозування глобального потепління".
Парізі отримає другу частину премії - "за відкриття взаємодії безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомів до планетарних масштабів".
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В офіційному пресрелізі розповідається докладніше про дослідження вчених.
Нобелівську премію з фізики 2020 року одержали Роджер Пенроуз "за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності", а також Рейнхард Генцель і Андреа Гез "за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".
4 жовтня відкрився Нобелівський тиждень. Лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології в 2021 році стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Премію присудили за "відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів".