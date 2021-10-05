Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук допустив грубе порушення регламенту під час голосування за законопроєкт щодо олігархів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо першого віцеспікера. Були різні моменти. Для мене показовими були грубі порушення під час голосування за законопроєкт про олігархів", - зазначив Разумков.

"Я думаю, він знає регламент, але знати і виконувати - це різні речі", - додав він.

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