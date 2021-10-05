Новини

Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

5 23423
Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі
Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук допустив грубе порушення регламенту під час голосування за законопроєкт щодо олігархів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо першого віцеспікера. Були різні моменти. Для мене показовими були грубі порушення під час голосування за законопроєкт про олігархів", - зазначив Разумков.

"Я думаю, він знає регламент, але знати і виконувати - це різні речі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Фродо Странник
    Карманный гамадрил Банковой!
  • Ptyburdukov
    - Узнаешь, узнаешь брата Колю? - воскликнул Бендер,
    - Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
  • Freken
    Бегемот Носорогович Жиропузов.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини