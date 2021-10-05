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РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи

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РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи
Головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році, загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи та низку питань двосторонньої взаємодії обговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північний потік-2" підриває безпеку не тільки України і Польщі, а й усієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує поставки газу європейським споживачам і створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ. Україна і Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичної безпеки і стабільності європейського континенту", - повідомив Кулеба.

Міністри наголосили на важливості планової інтеграції української енергетичної системи в європейську ENTSO-E.

Глави МЗС приділили особливу увагу польському головуванню в ОБСЄ в 2022 році. "Збігнєв Рау запевнив, що припинення російсько-українського збройного конфлікту і деокупація Криму залишатимуться ключовими пріоритетами головування Польщі в ОБСЄ. Він висловив готовність активно сприяти втіленню завдань Кримської платформи", - йдеться в повідомленні МЗС України.

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Кулеба запросив Рау як головуючого в ОБСЄ відвідати на початку 2022 року лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Глави МЗС України та Польщі окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема виконання домовленостей, досягнутих за підсумками візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Польщі 9 вересня.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Verter_98
    Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

    Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

    Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
  • mart 30fd814e
    путин видимо не разрешает.
  • ан пав
    Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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