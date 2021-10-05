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Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі

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Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про те, що його посадили за указом Володимира Путіна, зазначив, що ці заяви і ситуацію навколо Саакашвілі в цілому в Кремлі вважають "театром абсурду".

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Ми, напевно, все-таки не стали б коментувати нічого, що пов'язано із Саакашвілі, бо все це театр абсурду", - відповів Пєсков. 

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Dfe dfr
    Це перше і напевно єдине з чим можна погодитись.
  • 18c49ed2
    При всей моей ненависти к ***** и его холуям -- тут они даже рядом не стояли. Ну какого Миша перся в Грузию, где ему уже впаяли два срока?
  • Amber
    Саакашвили вернулся в Грузию, решив таким образом проблемы своего проживания и пропитания.😄
    На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !

    Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
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