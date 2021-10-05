Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук
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Завтра відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який розгляне інцидент із журналістами "Схем", який стався в "Укрексімбанку".
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Я спілкувалася з колегами. Вони обов'язково розглянуть це питання", - наголосила вона.
За словами нардепки, комітет планує звернутися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб він узяв це питання на особистий контроль.
"Звичайно, потрібно реагувати. Там очевидні порушення з боку чиновника", - резюмувала політик.
Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.