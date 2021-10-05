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Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук

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Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук
Завтра відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який розгляне інцидент із журналістами "Схем", який стався в "Укрексімбанку".

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я спілкувалася з колегами. Вони обов'язково розглянуть це питання", - наголосила вона.

За словами нардепки, комітет планує звернутися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб він узяв це питання на особистий контроль.

"Звичайно, потрібно реагувати. Там очевидні порушення з боку чиновника", - резюмувала політик.

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Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Саша Киев
    Що за маячня? для чого цей злочин розглядати на комітеті ВРУ? їх же не депутати побили)) Охоронців затримати по 208 та в СІЗО ...Мецгеру підозру і клопотання про тримання під вартою з альтернативою у 50 лімонів)))
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Вот только не нарушения а уголовка.
  • Super Gut
    Хочешь похоронить дело - отправь его на комитет, который возглавляет зебил или шлюхфрыч
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