Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних випробувань: препарат безпечний і захищає в середньому на 74%, - Кузін

З'явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний санлікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини – з’явились результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

Днями результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в "The New England Journal of Medicine" (авторитетне американське наукове видання "Медичний журнал Нової Англії"). Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%.

Водночас, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%", - написав він.

Кузін також повідомив, що третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі і Перу. Участь в ній взяла 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.

"Особливу увагу слід звернути на такі висновки цих досліджень: "Хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника в захисному імунітет широко визнається". Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє в черговий раз підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто", - зазначив головний санлікар.

Прочитати повний текст результатів 3-ї фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca можна за посиланням – https://bit.ly/AstraZeneca_Phase_III

На початок жовтня Україна має понад 2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Щепитися нею можна в пунктах та центрах вакцинації. Знайти пункт вакцинації та обрати зручний час можна за посиланням https://list.covid19.gov.ua/.