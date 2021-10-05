Парламент Грузії позбавив мандата главу створеної Саакашвілі опозиційної партії "ЄНД" Мелію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше Мелія заявив журналістам, що залишає парламент у зв'язку з концентрацією зусиль передвиборчої кампанії опозиційних сил на місцевих виборах, які відбулися 1 серпня. ЄНД висунула Мелію кандидатом у мери Тбілісі. На виборах, що відбулися, Мелія посів друге місце. Він братиме участь у другому турі виборів мера Тбілісі 30 жовтня.
Як заявив на засіданні один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кадагішвілі, питання про позбавлення Мелії депутатських повноважень є виключно процедурним і не має жодного стосунку до політики.
У голосуванні не брали участі депутати від ЄНД та інших опозиційних партій.
Партію "Єдиний національний рух" заснував експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.