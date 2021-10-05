"Слуга народу" Кравчук про офшорний скандал Зеленського: Жодних доказів немає

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук подивилася фільм-розслідування про офшорний скандал Pandora Papers.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Кравчук зізналася, що не побачила для себе нічого нового - все озвучувалося під час передвиборчої кампанії в 2019 році опонентами Зеленського.

"Але, як бачите, ніякого впливу на думку людей це не мало. Я поясню чому. Тому що кожна людина, яка читає новини про це або дивиться розслідування, чітко розуміє, що в 2012 році Володимир Зеленський не те, що не був політиком, це ще 9 років тому, коли він навіть і не вирішив ставати політиком. Це був час президентства Віктора Януковича. Як не дивно, тоді міністром економіки, який, напевно, мав би регулювати питання офшорів, був Петро Порошенко. Не знаю, чи подавав він такі ініціативи, але знаю, що таку ініціативу про деофшоризацію подали Володимир Зеленський і наша команда", - підкреслила заступниця голови фракції "СН".

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За словами Кравчук, щодо "Приватбанку" вона не побачила жодних доказів у розслідуванні.

"Це те ж саме, що звинуватити всіх працівників 1 + 1, що вони отримували зарплату з картки, яка була зареєстрована в "Приватбанк Кіпр" і що вони є інструментом відмивання коштів. Але таких доказів немає", - резюмувала "слуга народу".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.